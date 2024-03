Il ghiacciaio si abbassa, una telecabina fa evitare 580 scalini

Il ghiacciaio de 'La Mer de glace', "il mare di ghiaccio", sul versante francese del massiccio del Monte Bianco, continua a ridursi e, per agevolare i tanti che lo frequentano, nelle scorse settimane è stata inaugurata una nuova telecabina.

Il ghiacciaio è una vera e propria attrazione turistica, anche grazie alla sua famosa grotta di ghiaccio, ma è anche una meta per chi scia in fuoripista affrontando la Vallée Blanche, un itinerario di circa 20 chilometri tra Italia e Francia.

A seguito dell'abbassamento del ghiacciaio, nel corso degli anni è stato necessario costruire sempre più scalini per poter raggiungere la stazione del treno che porta a Chamonix (Francia).

"Da poco - fa sapere il gestore della funivia italiana Skyway, da cui si può partire per affrontare la Vallée Blanche - è stata inaugurata la nuova telecabina de La Mer de glace: un innovativo impianto, costruito a seguito dell'abbassamento del ghiacciaio, che permette a tutti gli sciatori di risparmiare gambe e fiato, evitando 580 vecchi scalini, e portandoli direttamente alla stazione del famoso treno rosso del Montenvers che conduce a Chamonix città".



