Sette imprese valdostane premiate da Industria Felix

Sono sette le imprese valdostane che saranno premiate domani a Torino in occasione del 54/o evento Industria Felix, 6/a edizione Liguria, Piemonte e Valle d'Aosta.

Le aziende, con sede legale in Valle d'Aosta, che si sono distinte in quanto "più performanti a livello gestionale, affidabili finanziariamente e talvolta sostenibili" sono: Cave Mont Blanc de Morgex et La Salle soc.coop., Chacard srl, Cva Eos srl, Marazzato Soluzioni Ambientali srl a socio unico, R.S.

Service srl, Vallee Trafor srl, Zanetti srl. In Piemonte le imprese premiate sono 44, in Liguria cinque.

Più in generale, da un'indagine sui bilanci delle imprese "crescono i fatturati nel Nord Ovest: in Piemonte (20,3%), Liguria (34,1%) e Valle d'Aosta (43,8%)", fa sapere in una nota Industria Felix Magazine, trimestrale di economia e finanza in supplemento con Il Sole 24 Ore e Cerved. I dati "fanno riferimento agli ultimi bilanci depositati dell'anno fiscale 2022 dalle società di capitali, prevalentemente pmi e grandi imprese, con sede legale nelle regioni coinvolte".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA