Commissione Paritetica, Aurelio Marguerettaz nuovo membro

Il capogruppo dell'Union valdotaine Aurelio Marguerettaz è stato eletto quale membro di parte regionale della Commissione paritetica per l'attuazione dello Statuto speciale. Ha ricevuto 19 voti a favore (otto schede nulle e tre schede bianche). Sostituirà l'ex consigliere regionale Augusto Rollandin, che ha dato le dimissioni. La commissione è composta da sei rappresentanti, di cui tre nominati dal Governo italiano e tre dal Consiglio regionale.

"Rappresenterò tutto il Consiglio - ha detto Marguerettaz - e spero di essere all'altezza del compito che mi è stato affidato.

Nella Commissione Paritetica non si esprimono istanze ma si costruiscono norme di attuazione che devono essere approvate dal Consiglio valle e poi sono oggetto di decreti legislativi. Il mio ruolo sarà di collegamento. Non vorrei che le mie dichiarazioni vengano fraintese: a tutti noi piacerebbe avere la potestà delle acque e poter affidare le grandi concessioni. Le istanze vanno in quel senso. Ma ho delle perplessità, prendendo atto del comportamento del Consiglio dei Ministri. Bisogna essere realistici. Non vuol dire che non si procede a delle istanze".



