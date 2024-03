Sci, il Magic skipass incoronato miglior servizio ai Wima 2024

'Magic Skipass' si aggiudica il primo posto della categoria Servizi e app di montagna ai Lagazuoi winning ideas mountain awards (Wima) 2024. Sul gradino più alto del podio sale il progetto portato avanti dalla Regione Valle d'Aosta e promosso attraverso Skilife, la società che raggruppa le società di gestione degli impianti di risalita.

"Una proposta 'magica' perché capace di fare apparire, dal cilindro delle proposte turistiche, le destinazioni sciistiche meno note, piccole gemme che vengono valorizzate da un'unica formula", fanno sapere gli organizzatori del concorso.

Il Magic Skipass prevede un costo di 100 euro per adulto per sei giornate di sci più un'ora di lezione con un maestro nelle località di Antagnod, Brusson, Chamois, Champorcher, Cogne, Crevacol, Gressoney-Saint-Jean, La Magdeleine, Ollomont, Rhemes-Notre-Dame e Valgrisenche. In totale, si uniscono 1.426 chilometri di piste servite da 417 impianti di risalita.

Il progetto è stato selezionato da un comitato di esperti composto da Paolo Ottolina, giornalista al Corriere della Sera e specialista di innovazione, da Max Cassani, della redazione milanese de 'La Stampa', specializzato in montagna e spettacoli, e presieduto da Stefano Illing, ideatore di Lagazuoi Expo Dolomiti.

È stato inoltre scelto successivamente da oltre il 75% del pubblico, chiamato ad esprimersi e votare sul sito web e i canali social del concorso tra i finalisti della categoria: Waterjade Jsnow, la piattaforma della startup trentina Mobygis che stima la quantità di neve e monitora il ciclo idrologico dei bacini a monte e Alta Badia Nos Ladins, un calendario di appuntamenti con persone locali ed esperte dell'Alta Badia, che offrono un racconto personale del territorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA