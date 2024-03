Disabilità, 630 mila euro per il Fondo 'Dopo di noi'

La giunta regionale ha approvato la programmazione del Fondo per il 'Dopo di noi' per il triennio 2024-2026. Un via libera che consentirà di avviare "la sperimentazione di un servizio finalizzato al potenziamento delle competenze e delle autonomie personali utili all'inserimento occupazionale e lavorativo delle persone con disabilità grave, prive del sostegno familiare", fa sapere la Regione.

In particolare "si prevede di avviare un servizio di laboratorio occupazionale in favore dei beneficiari del fondo, per restituire un ruolo attivo alla persona con disabilità". La spesa complessiva prevista nel triennio è di 631 mila e 880 euro.



