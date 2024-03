Carcere di Brissogne, dieci tentati suicidi nel 2023

"L'attività operativa è stata altresì interessata da dieci tentati suicidi da parte di detenuti non portati a compimento grazie al tempestivo intervento del personale di polizia penitenziaria, che hanno impedito l'evento e prestato i primi soccorsi". Così Agrippino Renda, sostituto commissario comandante della polizia penitenziaria nella casa circondariale di Brissogne, illustrando l'attività del 2023 durante la cerimonia per il 207/esimo anniversario di fondazione del Corpo, ospitata nell'Area megalitica di Aosta.

"Pur rilevando - ha spiegato - relative variazioni di dati rispetto alle attività legate alla movimentazione di detenuti nell'ambito del servizio traduzioni e piantonamenti, che ha espletato 569 traduzioni per motivi di giustizia esigenze penitenziarie e visite in luoghi esterni di cura, preoccupa non poco l'incremento in termini numerici di eventi critici".

Infatti "nel 2023 sono stati registrati 976 eventi critici rilevando incrementi rispetto alle violazioni di norme penali e in particolare al danneggiamento di beni dell'amministrazione, alle aggressioni ai danni del personale di polizia penitenziaria, alle minacce, alla violenza e resistenza a pubblico ufficiale, a cui si aggiungono i procedimenti disciplinari attivati per violazioni di carattere amministrativo".

"L'attuale popolazione detenuta dell'istituto - ha detto Renda - si attesta in 156 presenze ed una media per il 2023 di 125 presenze sempre più caratterizzata da un alto tasso di detenuti tossicodipendenti e soggetti extra comunitari, destinati a permanere nell'istituto per breve tempo con conseguente necessità di far fronte più ai bisogni primari che al trattamento risocializzante di lungo periodo".



