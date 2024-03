Cade elicottero del 118 piemontese, tutti salvi

Un elicottero del 118 piemontese è caduto sul massiccio del Monte Rosa, poco a Nord del rifugio Capanna Margherita (4.554 metri). Gli occupanti sono rimasti illesi.

Il velivolo, proveniente da Borgosesia, era intervenuto con il Soccorso alpino piemontese nel primo pomeriggio. La chiamata era per una persona caduta in un crepaccio, in un'area di confine con la Svizzera. La vittima della caduta è stata estratta ed è in vita.

Dopo l'incidente del velivolo, Air Zermatt e il Soccorso alpino valdostano si sono subito mobilitati in elicottero per raggiungere la zona e portare a valle le persone coinvolte.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA