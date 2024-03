Aosta, al via il concorso per riqualificare le pensiline dei bus

Il Comune di Aosta lancia insieme all'associazione Inarttendu lancia, a partire da lunedì 18 marzo, il concorso per la selezione delle opere del progetto '(Coin)cidenze d'artista'. Questa prima edizione si concentrerà sui luoghi di passaggio, in particolare sulle pensiline degli autobus, che diverranno il supporto per la realizzazione di opere artistiche, fino ad arrivare alla creazione di un'installazione diffusa che interesserà differenti zone di Aosta.

Il concorso è aperto a tutti gli artisti nazionali e internazionali, a partire dai 18 anni di età, che possono partecipare presentando un'opera, inedita o non, nel settore della pittura, della fotografia, dell'arte grafica, dell'illustrazione, del mix media o dei graffiti.

Per partecipare al concorso è sufficiente effettuare entro il 15 giugno 2024 un'iscrizione tramite posta elettronica all'indirizzo inarttendu@gmail.com (le informazioni richieste dal bando sono online sul sito www.comune.aosta.it).

Al termine del periodo di adesione saranno selezionate dieci opere che verranno stampate su materiale adesivo vinilico, e quindi montate ed esposte sui pannelli interni di alcune pensiline degli autobus della città di Aosta, precedentemente selezionate dal Comune di Aosta insieme alla società in house Aps. Ai vincitori verrà anche riconosciuto un compenso di 500 euro per l'opera realizzata. Inoltre, i loro nomi saranno pubblicati sui siti web del Comune di Aosta e della galleria Inarttendu, oltre a essere veicolati attraverso i canali social dell'Ente, e saranno annunciati durante l'inaugurazione del progetto. Le opere presentate nell'ambito del progetto saranno anche raccolte all'interno di un catalogo realizzato ad hoc.

Infine, la proposta artistica giudicata più meritevole dai giurati darà la possibilità all'artista che l'ha creata di effettuare una mostra personale gratuita presso la galleria Inarttendu di Aosta.



