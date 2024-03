Rocco Schiavone 6, iniziate le riprese ad Aosta

Sono iniziate lunedì ad Aosta le riprese della sesta stagione di Rocco Schiavone, tratta dai romanzi di Antonio Manzini (editi da Sellerio) con protagonista Marco Giallini nei panni del vicequestore più burbero d'Italia e con la regia di Simone Spada. La serie, prodotta da Cross Productions, ha avuto ascolti straordinari anche oltreoceano. La quinta stagione di "Ice Cold Murders" questo il titolo americano di Rocco Schiavone, è stata lanciata sulle piattaforme Usa con una premiere dedicata il 1 marzo scorso. "Lunedì 11 marzo sono iniziate le riprese della sesta stagione di Rocco Schiavone - ha confermato Rosario Rinaldo, Ad di Cross Productions -. Quest'anno siamo particolarmente orgogliosi di fare questo annuncio. La notizia, infatti, che Rocco continui ad essere acquistato negli Stati Uniti, oltre che in molti altri Paesi, è il segno del successo, non soltanto locale ma internazionale, di questa serie. Ringrazio tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo successo e, in particolare, Rai Fiction e Beta Film".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA