ConfCommercio Vda, "identità territoriale come motore di sviluppo"

"Valorizzare l'importanza dell'identità territoriale montana come uno dei motori di sviluppo economico nazionale". E' quanto dichiara l'imprenditrice Maria Elena Udali, presidente del Terziario Donna di Confcommercio Valle d'Aosta, presentando il Primo forum della montagna (sottotitolo: Il contributo delle donne imprenditrici all'innovazione nei territori montani).

"L'imprenditoria delle zone montane - prosegue - rappresenta una connessione forte tra passato e futuro, per questo motivo occorrono modelli innovativi il cui fine ultimo sia orientato alla creazione di reali possibilità di crescita del territorio, senza mai dimenticare la nostra identità. Appare necessario aprire un canale di dialogo tra imprenditori, esperti del settore e Pubblica amministrazione per comprendere quali interventi favoriscano la continuità dell'attività d'impresa nelle zone montane come l'attrazione di nuovi modelli lavorativi che stiano al passo con il veloce processo di digitalizzazione, oggi una priorità anche in montagna". "La stessa sopravvivenza del tessuto sociale delle zone montane - conclude - dipende, in gran parte, dalla salvaguardia del settore produttivo che costituisce un fattore fondamentale per arginare lo spopolamento, per favorire la natalità e impedire la dispersione del patrimonio storico, civile ed economico montano".

Al centro dell'incontro - in programma il 14 marzo alle 9.30 nella sala Bccv di via Garibaldi 3, ad Aosta - ci saranno tematiche e spunti legati all'imprenditoria di montagna, declinata al femminile attraverso i racconti e le esperienze di imprenditrici ed esperte nei settori di montagna, dei servizi e delle pari opportunità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA