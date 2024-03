Europee, Rassemblement valdotain "pronti al dialogo"

"Rassemblement Valdôtain si era già fatto promotore di una iniziativa in Consiglio Valle per la presentazione di una proposta di legge statale per l'istituzione della circoscrizione 'Valle d'Aosta' nell'ambito delle elezioni Europee, seppur ben consci che l'obiettivo fosse fin troppo ambizioso, ma volendo comunque alimentare un dibattito sul tema che in molti si ricordano soltanto a ridosso delle ultime scadenze. Rinnoviamo la nostra disponibilità a dialogare con tutte quelle forze che intendano però confrontarsi a partire da principi e programmi". E' quanto si legge in una nota della segreteria politica di Rassemblement Valdôtain.

"Consideriamo il prossimo appuntamento elettorale per il rinnovo del Parlamento europeo particolarmente importante in termini di scelte definitive su tematiche cardine - prosegue la nota - quali ad esempio la casa, l'alimentazione, i trasporti, l'ambiente che sono state interessate nell'ultimo periodo da importanti regolamentazioni che avranno un grande impatto sul nostro futuro. Riteniamo che, al di là delle scadenze elettorali, debba essere prioritaria non tanto la scelta del singolo candidato, bensì piuttosto la definizione di programmi chiari che ad oggi non si vedono all'orizzonte ed in particolare la scelta di quali possano essere le reali priorità per la Valle d'Aosta nell'ambito delle future politiche europee".



