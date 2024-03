Pericolo valanghe, chiusa la strada regionale per Gressoney

Si registrano forti nevicati nel Sud-est della Valle d'Aosta e a causa del pericolo valanghe il sindaco di Gaby (Aosta), Francesco Valerio, ha disposto la chiusura della strada regionale 44 della valle del Lys: sono quindi al momento isolati i comuni più a monte, Gressoney-Saint-Jean e Gressoney-La Trinité.

A preoccupare è la stessa valanga caduta una settimana fa e che aveva ostruito una galleria in località Bounitzon. "La valanga è venuta giù ma non ha ostruito la strada, dobbiamo valutare il pericolo. Per il momento chiudiamo la regionale in via preventiva", spiega il sindaco di Gaby.

In mattinata è stata inoltre disposta la chiusura dell'alta Valsavarenche, dalla località Eaux Rousses, per scongiurare eventuali pericoli in caso di caduta valanghe e a Cogne è stata ordinata la chiusura delle due strade comunali per Lillaz e per Valnontey.

Per il Sud-est della Valle d'Aosta il Centro funzionale regionale ieri ha emesso un'allerta valanghe 'arancione' valida nella giornata di oggi.



I sindaci, "residenti e turisti restino a casa"

I sindaci dei comuni valdostani più investiti dalla forte nevicata in corso invitano residenti e turisti a rimanere presso le proprie abitazioni, limitando il più possibile gli spostamenti. E’ il caso di Cogne, Gressoney-La-Trinité e Gressoney-Saint-Jean. Proprio in quest’ultimo comune è caduta una valanga, tra le località Perletoa e Dresal, e per questo la strada regionale 44 è chiusa interamente dal paese più a valle, Gaby - dove si è verificato un altro distacco - sino a Gressoney-La-Trinité, che si trova in fondo alla vallata. Il bollettino di criticità emesso ora dal Centro funzionale regionale conferma fino alla mezzanotte di oggi l'allerta arancione per valanghe nelle zone Est e Sud-Est del territorio valdostano e gialla nel resto della regione. Per domani, visto il miglioramento delle condizioni meteo - con precipitazioni assenti nella vallata centrale e nelle valli del Gran Paradiso e assenti-localmente deboli sulla dorsale di confine con Francia e Svizzera e nelle due valli del Monte Rosa e di Champorcher - è indicata l'allerta gialla in tutta la regione.

