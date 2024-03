Allerta valanghe, potenziati presidi medici a Gressoney e Cogne

In vista dell'allerta valanghe 'arancione' valida domani nel Sud-est della Valle d'Aosta, "i sindaci delle zone maggiormente interessate dalle precipitazioni, sulla base delle indicazioni delle commissioni locali valanghe, opereranno per garantire la sicurezza della viabilità". Inoltre "per potenziare l'attenzione e i servizi al territorio, il 118 ha predisposto il potenziamento dei presidi medici a Gressoney e a Cogne", due delle località che nei giorni scorsi erano rimaste isolate a causa del pericolo valanghe. Lo fa sapere l'amministrazione regionale dopo la riunione del Centro coordinamento dei soccorsi (Ccs), a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin.

La riunione si è aperta con una relazione del Centro funzionale regionale del Bollettino di criticità. Già per il tardo pomeriggio di oggi sono previste nevicate abbondanti a quote medio-basse con vento intenso in quota e a tratti anche nei fondovalle. Intensificazione delle precipitazioni nel corso della notte nei settori sud-orientali, fino a forti, molto forti che persisteranno fino a metà della giornata di domani. Nel settore occidentale saranno meno intense con accumuli moderati, localmente deboli ai confini con la Francia. Attenuazione abbastanza rapida dei fenomeni e, più gradualmente, della nuvolosità , dal pomeriggio con qualche schiarita. Limite neve che oscilla intorno a 1.000 metri.



