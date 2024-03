Libri, il festival 'La grande invasione' a fine maggio ad Aosta

C'è anche il festival della lettura 'La grande invasione' (30 maggio - 2 giugno) nella programmazione dei principali eventi e manifestazioni organizzati dal Comune di Aosta in ambito turistico, commerciale, sportivo e culturale. Il festival della città Ivrea per la prima volta arriverà nel capoluogo valdostano nell'ambito del protocollo di intesa per la valorizzazione culturale dei due comuni, siglato nell'autunno del 2023 dai sindaci dei rispettivi comuni.

Il calendario, approvato dalla giunta comunale con due delibere e destinato a essere integrato, prevede 32 appuntamenti realizzati nell'ambito di accordi di collaborazione, tramite organizzazione diretta, affidamento a terzi, o patrocinati dall'amministrazione comunale. Per le iniziative in ambito culturale il periodo riferimento va dal mese di maggio alla fine di agosto, mentre altri appuntamenti sono stati inseriti in calendario fino a fine anno. L'importo di spesa complessivo previsto per l'amministrazione comunale è di circa 250 mila euro suddivisi tra manifestazioni turistiche (122.500 euro), culturali (88.600 euro) e sportive (39.500 euro).

"Questo primo assaggio di proposte - commenta l'assessore comunale alla Cultura, Samuele Tedesco - costituisce l'ossatura del cartellone di 'Communété 2024' che si farà forte anche degli eventi che aggiungeremo alla programmazione da fine estate in poi". Tra le conferme anche Aosta Classica (7, 9, 10, 11, 13 luglio) e Giocaosta (9-12 agosto).

Dichiara l'assessora allo Sviluppo economico, alla promozione turistica e allo sport, Alina Sapinet: "Crediamo di essere riusciti a proporre un programma di iniziative di sicuro interesse per la popolazione e capaci di richiamare un grande pubblico non solo con spettacoli e gare sportive, ma anche con eventi rivolti a tutti che promuovono, in senso ampio, lo sport, la cultura tradizionale e la gastronomia". Tra gli appuntamenti anche Bicincittà (12 maggio), l'Aosta 21k (18, 19 maggio), la Festa di San Giorgio e Giacomo (17-28 luglio), Bravograzie e Asta in piazza (12 e 13 luglio), il Mercato europeo (4-6 ottobre).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA