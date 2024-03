Incendio in un affittacamere a Chamois, struttura inagibile

Il sindaco di Chamois, Lorenzo Mario Pucci, ha firmato un'ordinanza per vietare l'accesso e delimitare l'area attorno all'affittacamere Del Lago: la struttura ricettiva, che si affaccia sul lago di Lod, è rimasta danneggiata a causa di un rogo.

Le fiamme si si sono sviluppate la sera di giovedì 29 febbraio, probabilmente dalla canna fumaria. La struttura mostra ora "crolli e lesioni strutturali" e in caso di maltempo non si possono escludere "ulteriori crolli", scrive il primo cittadino nel provvedimento, che evidenzia la necessità di lavori di messa in sicurezza.

Nei prossimi giorni sarà depositata la relazione dei vigili del fuoco.



