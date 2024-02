Agenzia dogane, a concorso cinque posti per la Valle d'Aosta

Sono per la Valle d'Aosta cinque dei 564 posti messi a concorso nei giorni scorsi dall'Agenzia delle dogane e monopoli: si tratta di quattro funzionari amministrativi tributari e di un funzionario tecnico. Lo fanno sapere i rappresentanti regionali di Fp Cgil, Cisl Fp, Confintesa e Confsal Unsa.

"Per quanto timido nei numeri - scrivono i sindacati in una nota congiunta - è un risultato importante, poiché le organizzazioni sindacali ormai da anni si battono per la realizzazione di concorsi che vadano a colmare i vuoti via via creatisi negli organici della Valle d'Aosta, ma soprattutto perché sia realizzato interamente il dettato dell'art.51 della Legge 196/1978 e dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta, ovverosia che i concorsi delle amministrazioni dello Stato si svolgano interamente nella nostra regione".

L'obiettivo dei sindacati è "il ripristino di organici adatti a garantire servizi efficaci anche attraverso l'esecuzione di tutte le prove dei concorsi in Valle d'Aosta come soluzione al reclutamento del personale dell'Agenzia, così come per tutti gli altri enti periferici regionali dello Stato per evitare la soppressione o la delocalizzazione dei servizi e sostenere, nel contempo, l'occupazione. La realizzazione di un tale risultato è un importante passo che auspichiamo sia viatico per il reclutamento generalizzato, di tutto il personale carente nelle nostre amministrazioni centrali. A partire da subito invitiamo i giovani laureati valdostani ad informarsi nell'area concorsi del sito istituzionale".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA