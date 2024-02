Micheletto, "abbiamo il dovere di rafforzare l'autonomia"

"La celebrazione della festa della Valle d'Aosta rappresenta anche un momento di riflessione sulle nostre istituzioni e sulla nostra comunità, che ci dà l'occasione di riflettere insieme sul valore e sulla forza della nostra autonomia. Abbiamo il dovere di salvaguardare e rafforzare l'autonomia valdostana, per renderla sempre più concreta, e dobbiamo, tutti insieme, continuare a lavorare e impegnarci ogni giorno per la nostra autonomia". Lo ha detto il presidente del Consiglio permanente degli enti locali, Alex Micheletto, durante la Festa della Valle d'Aosta, che celebra il 78/o anniversario dell'autonomia e il 76/o dello Statuto speciale.

"Si tratta di un impegno - ha aggiunto - che riguarda tutti noi e in questo gli enti locali sono sempre presenti, come dimostra il lavoro che svolgono ogni giorno al servizio delle loro comunità. I sindaci, consapevoli delle proprie responsabilità, continuano a impegnarsi in prima persona: in questa giornata di festa per la nostra Regione, rivolgiamo ai cittadini e a tutte le istituzioni un appello alla collaborazione e all'unità di azione per conservare, preservare e valorizzare le specificità e le caratteristiche che rendono la nostra Valle d'Aosta così bella, unica ed autonoma".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA