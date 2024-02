Deliberato lo scioglimento del Comune di Antey-Saint-André

La giunta regionale ha deliberato lo scioglimento del Consiglio comunale di Antey-Saint-André, a seguito del quale il presidente della Regione, Renzo Testolin, provvederà a nominare il commissario e in seguito a convocare i comizi elettorali.

La procedura era stata avviata dall'esecutivo regionale a seguito delle dimissioni, avvenute il 5 e 7 febbraio scorso, di quattro componenti del Consiglio comunale, che non sono surrogabili in quanto mancano ulteriori candidati non eletti e a fronte delle dimissioni, il 6 dicembre 2021 e il primo settembre 2023, di un consigliere e del vicesindaco, che fanno mancare il numero necessario per il funzionamento del Consiglio.

La delibera arriva dopo il parere favorevole all'unanimità da parte del Consiglio Valle.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA