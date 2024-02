Celtica torna dal 4 al 7 luglio e resta in Val Veny

Celtica Valle d'Aosta, il Festival internazionale di musica, arte e cultura celtica annuncia ufficialmente l'edizione 2024.

La 28/a edizione della festa celtica più alta d'Europa si svolgerà dal 4 al 7 luglio 2024 e sarà, come da tradizione, principalmente ospitata dal bosco secolare del Peuterey, alle pendici del Monte Bianco, in Val Veny, a Courmayeur.

"Le caratteristiche peculiari del festival - sottolineano gli organizzatori - sono da sempre riconosciute come valore aggiunto non solo oltre i confini valdostani, come dimostra la gran parte del pubblico di Celtica che proviene da fuori regione, ma anche oltre i confini nazionali, tanto da essere premiato a livello europeo dall'emittente radiofonica CeltCast dei Paesi Bassi nella categoria Best Venue ('miglior location') ai 'Fantasy Awards'".

Il programma della manifestazione è ancora in elaborazione e "non mancheranno tutti quegli elementi che fin dalla prima edizione del 1997 rendono il Festival un appuntamento unico; per quattro giorni il popolo di Celtica ritroverà musica dal vivo, danze, conferenze, animazioni, rievocazioni, degustazioni, il mercatino artigianale e molto altro".

Soprattutto "non mancheranno l'atmosfera e la magia che ogni anno l'Associazione Clan della Grande Orsa e i numerosi volontari si impegnano a far rinascere tra i larici del Bosco del Peuterey, uniti dal motto ormai riconosciuto da tutti gli appassionati: 'Non ci sono estranei qui, solo amici che non abbiamo ancora incontrato'".



