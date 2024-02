Sostituita la caldaia, riapre ad Aosta il nido d'infanzia Berra

Riaprirà lunedì 26 febbraio il nido d'infanzia comunale 'Massimo Berra', sulla collina di Aosta, chiuso dal 19 febbraio scorso per sostituire la caldaia andata in blocco. Potranno quindi tornare a far frequentare la struttura ai propri bambini le famiglie dei 36 piccoli iscritti.

"L'impresa e la direzione lavori incaricate dell'esecuzione dell'opera - fa sapere il Comune di Aosta - si erano già attivate nel pomeriggio del 16 febbraio, avviando da subito le attività propedeutiche alla sostituzione della caldaia, inizialmente prevista alla fine del mese di aprile durante un periodo di chiusura della struttura".

"Inizialmente ci era stato prospettato un periodo di chiusura di almeno due settimane, che con l'impegno di tutti i soggetti preposti è stato possibile ridurre a pochi giorni", commentano l'assessora alle Politiche sociali, Clotilde Forcellati, e l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto.



