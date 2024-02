Turismo, nel 2023 i dati più alti di sempre in Valle d'Aosta

Il 2023 è stato l'anno con il maggior numero di arrivi (1.345.191) e presenze (3.711.069) in Valle d'Aosta dall'inizio delle serie storiche diffuse dall'assessorato regionale al Turismo, quindi dal 2005. Il primato precedente risaliva al 2019, ultimo anno pre pandemia, con 1.270.293 di ospiti e 3.624.954 di notti trascorse nelle strutture ricettive. Il record resta anche scorporando gli arrivi (6.239) e le presenze (18.393) registrate negli alloggi a uso turistico, la cui legge regionale di riferimento è entrata in vigore il primo novembre scorso.

Rispetto al 2022, nel 2023 la crescita degli arrivi è stata del 12,63%, delle presenze dell'11,56%. I numeri sono in crescita in tutti i comprensori turistici. In termini di arrivi i dati sono migliori anche rispetto al 2019 sia per gli italiani (818.191) sia per gli stranieri (527.000); guardando alle presenze fanno meglio dell'ultimo anno pre pandemico solo quelle dall'Italia (2.266.154) mentre restano sotto di circa 68 mila quelle degli stranieri (1.444.915).

In concomitanza ai danni di tutti i mesi del 2023 sono stati diffusi anche quelli relativi al dicembre scorso, che fa registrare 133.949 arrivi (+17,69% rispetto allo stesso mese del 2022) e 358.802 presenze (+15,43%).



