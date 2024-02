Meno attese e code, al via rivoluzione digitale al Comune di Aosta

"Oggi non esistono più ritardi nelle risposte al centralino oppure code allo sportello 'Amico in Comune'. E' un fatto positivo che va segnalato. Dalle carte di identità alle pratiche edilizie ci sono state piccole importantissime rivoluzioni digitali che lo hanno permesso, in un clima di cooperazione che fa bene a tutto il Comune". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, ha presentato i servizi - già attivati e di prossima attivazione - di supporto al cittadino nel percorso di digitalizzazione del Comune.

"Da molto stiamo lavorando alla transizione digitale - ha aggiunto - e siamo partiti dal presupposto che la modernizzazione passa da beni immateriali come l'organizzazione e dall'uso delle tecnologie. In questo senso la pandemia ci ha insegnato qualcosa. C'erano criticità per lentezze e ritardi nelle risposte ai cittadini, anche a causa di un apparato tecnico che andava aggiornato. Oggi sono state risolti".

Ad illustrare le novità è stato il segretario generale del Comune, Stefano Franco: "Dal 2021 abbiamo avviato un progetto di transizione digitale. Sono cambiate le modalità di accesso allo sportello 'Amico in Comune', che avviene solo con la prenotazione. Le richieste sono filtrate da un servizio di centralino curato dall'Inva. In questo modo sono sparite le code e viene gestita meglio l'attività degli operatori di front office". la sperimentazione nei primi mesi ha dato risultati positivi con un aumento del 38% degli accessi e sono diminuiti i tempi di attesa.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA