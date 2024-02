Sorpreso con un etto di cocaina, arrestato ad Aosta

La polizia ha arrestato Omar Atioui, di 26 anni, di Aosta, con l'accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. Il giovane, ieri pomeriggio, è stato trovato in possesso di circa un etto di cocaina. La squadra mobile lo ha fermato ad Aosta, in viale Conte Corti. Dalla perquisizione personale è emerso che nascondeva nelle parti intime tre ovuli di sostanza stupefacente. Altri due involucri e 1.350 euro in contanti sono stati trovati nell'appartamento dell'arrestato. Il pm Giovanni Roteglia ha chiesto al gip la convalida dell'arresto.



