"Wine Advocate", 15 vini di eccellenza in Valle d'Aosta

Sono quindici i vini valdostani che hanno ottenuto più di 90 punti nella rivista "Wine Advocate", fondata nel 1978 da Robert M. Parker Jr., noto critico del vino e uno degli influencer più importanti nel mondo enologico. Le valutazioni dei vini vengono assegnate su una scala da 50 a 100 punti, dove punteggi più alti indicano una qualità superiore.

"Le recensioni della Wine Advocate - si legge in una nota del Consorzio vini Valle d'Aosta - sono spesso utilizzate come guida da parte di produttori di vino, distributori, rivenditori e consumatori per valutare e selezionare vini. Le valutazioni di Parker e del suo team hanno avuto un impatto significativo nel mondo del vino, influenzando le preferenze dei consumatori e la percezione di molti vini nel mercato".

I migliori vini valdostani secondo "Wine Advocate": Les Cretes Vallée d'Aoste Dop Chardonnay Cuvée Bois 2019 (94+), Rosset Terroir Vallée d'Aoste Dop Syrah 870 2021 (94), Rosset Terroir Vallée d'Aoste Dop Pinot Noir 850 2021 (93), Rosset Terroir Sopraquota 900 2019 (93), Ottin Vallée d'Aoste Dop Pinot Noir 2019 l'Emerico (93), Rosset terroir Vallée d'Aoste Dop Chardonnay 770 2021 (92), Ottin Vallée d'Aoste Dop Pinot Noir 2021 (92), Les Cretes Vallèe d'Aoste Dop Petite Arvine Devin Ros 2019 (92), Cave de Donnas Vallée d'Aoste Donnas Superieur Vielles Vignes 2016 (92), Les Cretes Vallée d'Aoste Dop Merlot Le Merle 2020 (91), Grosjean vallée d'Aoste Dop Pinot Noit Vigne Tzeriat 2020 (91), Les Cretes Vallée d'Aoste Dop Blanc Neige d'Or 2018 (91), Grosjean Vallée d'Aoste Dop Cornalin Vigne Rovettaz 2021 (90), Cave de Donnas Vallée d'Aoste Dop Donnas 2019 (90) e Les Cretes Vallée d'Aoste Dop Pinot Noir Revei 2019 (90).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA