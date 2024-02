Teatro, 250.000 euro di contributi per attività locale

La Giunta regionale ha approvato il bando di selezione per l'assegnazione dei contributi a favore dell'attività teatrale locale per l'anno 2024. L'ammontare dei contributi è pari a 250.000 euro: sono assegnati per progetti teatrali annuali e per progetti di formazione e avviamento al teatro volti a favorire lo sviluppo teatrale anche attraverso il decentramento delle attività sul territorio valdostano, valorizzare e promuovere la conoscenza del patrimonio storico e linguistico del teatro popolare valdostano, produrre nuovi spettacoli oppure riallestire spettacoli prodotti nelle stagioni precedenti, organizzare corsi di avviamento al teatro e organizzare corsi di formazione del personale artistico e tecnico.

Link al bando https://www.regione.vda.it/cultura/Contributi/default_i.aspx.

La domanda di contributo dovrà essere presentata entro il 5 marzo.

