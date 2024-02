Sci, Coppa Europa: Karen Clément trionfa a La Thuile

È stata la Francia a trionfare nel secondo supergigante di Coppa Europa a La Thuile.

Sull'impegnativa '3-Franco Berthod', la venticinquenne Karen Clément ha centrato il secondo successo in carriera nel circuito continentale, riuscendo a fare la differenza nel tratto finale del tracciato.

La transalpina ha fatto scattare il cronometro sul 57''98, lasciando a quasi un secondo di distacco le avversarie, con l'americana Tricia Mangan attardata di 97/100 e l'elvetica Malorie Blanc terza a 1''11 e nuova leader della specialità. Si è fermata ai piedi del podio Teresa Runggaldier, vincitrice della gara di ieri e oggi quarta a 1''29, mentre la gigantista di Coppa del Mondo Asja Zenere ha chiuso tredicesima. Con il 32/o posto, Giorgia Collomb, cresciuta sulle nevi di La Thuile, si è aggiudicata di nuovo il premio riservato alla migliore atleta Under 18 in gara.

Ora, le velocista di Coppa Europa raggiungeranno Crans Montana, in Svizzera, dove sono in programma due discese libere, mentre domani prenderanno il via i campionati italiani Giovani maschili di velocità.



