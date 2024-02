Sci, a Teresa Runggaldier il primo superG di Coppa Europa

Parla italiano il primo supergigante di Coppa Europa a La Thuile. Sulla '3-Franco Berthod' la più veloce è stata Teresa Runggaldier, che ha concluso la sua prova in 1'01''02 ed è salita così sul gradino alto del podio. Per l'altoatesina, figlia dell'ex azzurro Peter Runggaldier, argento iridato in discesa libera nel 1991 e vincitore della Coppa del Mondo di superg nel 1995, si tratta del primo successo nel circuito continentale in carriera.

L'altoatesina ha negato una doppietta alla Svizzera, che si è dovuta accontentare della seconda e della terza posizione con Malorie Blanc (oro iridato nel superG dei Mondiali Juniores) staccata di 14/100 e Jasmina Suter, all'arrivo con un ritardo di 45/100. Piazza d'onore per l'azzurra Vicky Bernardi, settima Giulia Albano, mentre la gigantista Asja Zenere ha concluso decima. Bene anche la valdostana Giorgia Collomb che, con il pettorale 59, ha chiuso 27/a, aggiudicandosi il premio riservato alla migliore under 18.

Domani, 6 febbraio, sulla pista 3-Franco Berthod di La Thuile è in programma il secondo superG. Partenza sempre alle 11.





