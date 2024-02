Settore apistico in Vda, aumentano aiuti a fondo perduto

"L'Assessorato mostra particolare attenzione al settore e, nell'ambito della revisione della legge regionale 17/2016, ha sostenuto l'innalzamento da 20 a 40 euro ad alveare per l'aiuto a fondo perduto per la copertura di perdite di produzione". Lo ha dichiarato l'assessore regionale dell'Agricoltura e Risorse naturali, Marco Carrel, aggiungendo: "Vogliamo sensibilizzare la comunità valdostana sull'importanza di questo insetto dal quale dipende, in qualche modo, tutta la nostra agricoltura e ogni iniziativa rappresenta un'ottima occasione per imparare, confrontarsi e mettere in atto buone pratiche".

L'assessorato comunica inoltre che domenica 11 febbraio, dalle 9 alle 12, si terrà a Châtillon, nel salone comunale Perolles, un convegno intitolato "Protezione del Patrimonio apistico - Successi e Sfide". I temi trattati riguarderanno in particolare i rischi derivanti da specie esotiche invasive come Vespa velutina e Vespa orientalis nella nostra regione, i parassiti delle api e i metodi di controllo, come anche l'importanza della biodiversità di Apis Mellifera per la selezione di api più resistenti.



