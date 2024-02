Meloni ad Aosta, Cpel "auspichiamo riscontro concreto"

"Ringraziamo il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni per l'attenzione al territorio e, in particolare, per le parole rivolte ai sindaci, con l'auspicio che le intenzioni di collaborazione tra Governo e territorio possano al più presto trovare un riscontro concreto ed effettivo". E' quanto dichiara il presidente del Cpel, Alex Micheletto, all'indomani della visita della premier Meloni in Valle d'Aosta.

Nel suo intervento Meloni "ha ricordato la necessità di difendere e rafforzare le peculiarità dei territori e le identità locali, evidenziando l'impegno del Governo nazionale e regionale e delle Amministrazioni locali al servizio dei cittadini".



