Inaugurata la 1024/a Fiera di Sant'Orso

E' stata inaugurata la 1024/a edizione della Fiera di Sant'Orso, kermesse di artigianato che richiama ogni anno ad Aosta decine di migliaia di visitatori.

Gli espositori iscritti sono 1016, di cui 760 del settore tradizionale, 224 del settore non tradizionale e 32 tra corsi e scuole di artigianato.

Una temperatura di poco superiore agli zero gradi ha accolto autorità e visitatori poco prima delle 8.30 alla Porta Praetoria: la benedizione da parte del vescovo di Aosta, Franco Lovignana, e le note della banda municipale di Aosta tra i banchi degli artigiani hanno dato ufficialmente il via alla manifestazione. A disposizione dei visitatori anche l'Atelier des métiers in piazza Chanoux, con 73 imprese e maestri artigiani, e il Padiglione enogastronomico, in piazza Plouves.

Si prevede una giornata con temperature massime fino a 12 gradi e un cielo poco nuvoloso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA