'La più Fiera', la Foire a tempo di rap di Fabien Lucianax

E' tutto dedicato alla Foire de Saint Ours e al suo universo il brano 'La più Fiera', del valdostano Fabien Lucianaz, in arte Fabien Lucianax. Un 'freestyle rap' che vuole offrire uno spaccato della Fiera di Sant'Orso e della Veillà. Il ritmo è scandito dalle fisarmoniche diatoniche dei Groove Factory, gruppo musicale costituito da Cyrille Brotto, Stéphane Milleret e Michael Fontanella, dai quali Lucianax ha preso in prestito il già edito brano strumentale 'Supernaire', per usarlo come beat su cui scrivere le proprie rime.

Alla vigilia della Foire è uscito su Youtube il videoclip, firmato Fabio Rean videomaker e girato nell'atelier aostano dell'artista Bobo Pernettaz, che partecipa al video nel curioso ruolo di gallo-artigiano.

Il brano celebra l'"intelligenza artigianale" e non manca di ironia. Anche se l'idea dominante viene espressa nel ritornello finale: "La Fiera di Sant'Orso è la più fiera di tutte".





