Fondo sviluppo e coesione, a palazzo regionale la firma dell'accordo

Mercoledì 31 gennaio, alle 16.30 (orario indicativo), nel salone Maria Ida Viglino di palazzo regionale, ad Aosta, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni, e il Presidente della Regione Valle d'Aosta, Renzo Testolin, firmeranno l'Accordo per il Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Lo ha comunicato l'amministrazione regionale. Saranno anche presenti il Ministro per gli Affari europei, le Politiche di coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, e l'Assessore agli affari europei, innovazione, Pnrr e politiche nazionali per la montagna, Luciano Caveri.



