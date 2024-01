Legge montagna, Caveri incontra il ministro Calderoli

"In un clima cordiale, si è registrata una disponibilità per ulteriori affinamenti. Con il ministro Calderoli abbiamo concordato sul fatto che spetterà ancora al Parlamento valutare ulteriori questioni. Quel che è certo è che la legislazione sulla montagna va assolutamente modernizzata e resa più efficace anche con uno sguardo europeo".

E' quanto dichiara l'assessore Luciano Caveri, che coordina per le Regioni e le Province autonome i temi nazionali della montagna, al termine di un incontro con il ministro delle regioni e delle autonomie, Roberto Calderoli.

E' stata anche concordata con il Ministro l'organizzazione nel corso dell'anno di un convegno a 25 anni dalla legge 482 "Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche-storiche": "Ho avuto l'onore - ha aggiunto Caveri - di essere fra coloro che si occuparono di questa legge e risulta utile fare il punto, a parecchi anni di distanza, del suo funzionamento e anche, se fosse il caso, della necessità di eventuali adeguamenti".



