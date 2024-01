Da carico di copertura a dono per centro agricolo per disabili

L'Agenzia delle dogane e la Guardia di finanza di Genova hanno donato a scopo benefico oltre 600 articoli di giardinaggio di vario genere alla Fondazione Ollignan di Quart (Aosta), che gestisce un centro agricolo per persone diversamente abili.

Il materiale era stato sequestrato nel porto del capoluogo ligure nell'ambito di un'operazione di contrasto al contrabbando. I prodotti donati alla Onlus permetteranno lo svolgimento di attività occupazionali ed educative per persone affette da disabilità, al fine del loro inserimento lavorativo.

I prodotti, regolarmente importati, erano stati posti sotto sequestro perché usati come carico "di copertura" per nascondere una partita di oltre otto tonnellate di tabacchi lavorati esteri di contrabbando. A seguito della distruzione e smaltimento del tabacco confiscato, le fiamme gialle e i doganieri hanno proposto all'autorità giudiziaria di valutare, anziché la distruzione del carico di copertura, la sua donazione a scopo benefico. Il parere favorevole del tribunale di Genova ha permesso così di devolvere gli articoli al centro agricolo di Quart.

Gli articoli sono stati consegnati presso il terminal Psa di Genova - Pra' alla presenza di rappresentanti di Fondazione Ollignan, di Ezio De Vecchis dell'Agenzia delle dogane e monopoli e del tenente colonnello Massimiliano Zechender, comandante del II Gruppo della Guardia di finanza di Genova.





