Città 30: sindaco Aosta, 'la montagna ha partorito il topolino'

"Mi sembra che al di là delle dichiarazioni, le direttive come sempre sono costruite secondo delle logiche anche di carattere tecnico, che per fortuna sono anche ispirate dalla ragionevolezza. Quindi rispetto al tuonare 'basta zone 30' al fatto di dire 'limitiamo le zone 30 a contesti che sono particolarmente adatti a questo tipo di definizione di limite di velocità', ce ne corre. Quindi alla fine la montagna ha partorito il topolino". Così il sindaco di Aosta, Gianni Nuti, alla guida di una maggioranza autonomista-progressista, interpellato dall'ANSA in merito alla direttiva del Mit dopo le ordinanze del Comune di Bologna che istituiscono in città il limite di 30 km/h.

"Ad Aosta - aggiunge il primo cittadino - ci sono delle zone 30 che però, rispetto alla direttiva, sono perfettamente conformi. E quelle che sono previste in realizzazione, ad esempio in via Torino dove sarà istituita la zona 30 in sostituzione di una pista ciclabile dedicata, come era previsto nel progetto iniziale di 'Aosta in bicicletta', sono e saranno conformate in modo perfettamente coerente con le indicazioni delle direttive. Per cui non mi trovo in difetto rispetto a questa direttiva, ma è perfettamente coerente con l'azione di pianificazione che abbiamo messo in atto e con le zone 30 già esistenti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA