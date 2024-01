It-alert, il 26 gennaio test a Valgrisenche, Arvier e Villeneuve

Venerdì 26 gennaio, alle ore 12 circa, i telefoni cellulari nei comuni di Valgrisenche, Arvier e Villeneuve saranno raggiunti da un messaggio di test It-alert, il nuovo sistema di allarme pubblico nazionale, già sperimentato su scala regionale lo scorso settembre. Lo comunica il dipartimento Protezione civile e vigili del fuoco della presidenza della Regione.

Dopo il primo test del 21 settembre 2023, non correlato ad un rischio specifico ma rivolto a far conoscere It-alert, si stanno ora realizzando in tutte le regioni italiane le sperimentazioni sui rischi specifici contemplati dalla normativa. Per la sperimentazione che si svolgerà in Valle d'Aosta lo scenario simulato riguarda il collasso della Diga di Beauregard in Valgrisenche.

L'attività ha un duplice obiettivo: da un lato sperimentare l'utilizzo di It-alert su porzioni ridotte e circoscritte di territorio, dall'altro fare un passo avanti nel processo di familiarizzazione con il sistema di allarme pubblico e permettere alle persone di acquisire maggiore confidenza con la ricezione del messaggio per scenari di rischio specifici, con testo declinato in base al rischio e al sito interessato. Tutti i dispositivi agganciati a celle di telefonia mobile nel territorio dei comuni di Valgrisenche, Arvier e Villeneuve suoneranno contemporaneamente, emettendo un suono distintivo diverso da quello delle notifiche a cui siamo abituati.

Sul messaggio sarà scritto: 'Test test Questo è un messaggio di test It-alert. Stiamo simulando il collasso di una diga nella zona in cui ti trovi. Per conoscere quale messaggio riceverai in caso di reale pericolo per il collasso di una diga vai su www.it-alert.gov.it test test'. Non essendoci corrispondenza tra celle telefoniche e confini amministrativi, il messaggio potrà essere ricevuto anche nei comuni limitrofi a quelli direttamente interessati dalla sperimentazione.



