Lupi sbranano cervo in mezzo a un villaggio sopra Gignod

Una cerva e il suo cucciolo sono stati sbranati dai lupi sulla collina di Gignod, in pieno giorno. E' avvenuto verso le 10 a Buthier, dove una coppia di predatori ha attaccato l'ungulato proprio in mezzo al villaggio e lo ha ucciso a pochi metri dalle case. Poi i lupi hanno inseguito il cucciolo e lo hanno raggiunto a Condemine, a circa un chilometro di distanza, sbranandolo nei pressi di un'azienda agricola. Del fatto è stato informato il Corpo Forestale che ha fatto un sopralluogo per recuperare le carcasse ma senza trovare traccia dei predatori.



