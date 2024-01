Cervino CineMountain, lanciata l'edizione 2024

Si svolgerà tra Breuil-Cervinia e Valtournenche dal 27 luglio al 3 agosto l'edizione 2024 del Cervino CineMountain, il festival più alto d'Europa. "Da 27 anni - si legge in una nota - la rassegna porta ai piedi della Gran Becca il meglio della produzione cinematografica internazionale recente dedicata al tema della montagna, e riunisce alpinisti, scrittori, artisti, scienziati ed esperti provenienti da tutto il mondo, insieme per raccontare esperienze al limite attraverso sfide personali, climatiche, geografiche e sociali. Ma in questi anni si è consacrato ed è riconosciuto come l'appuntamento principe per la narrazione del mondo delle Terre Alte, dalla scoperta alla comprensione, alla sensibilizzazione, è una 'piazza aperta' per il confronto tra addetti ai lavori e appassionati da tutto il mondo".

Il Cervino CineMountain assegna l'Oscar del cinema di montagna, il Grand Prix des Festivals Conseil de la Vallée d'Aoste, al migliore tra i migliori film di cinema di montagna, selezionato tra i vincitori dei più prestigiosi festival internazionali appartenenti all'International Alliance for Mountain Film, da Bilbao a Ushuaia, a Katmandu e oltre.



