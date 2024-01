Lavoro, approvato piano fabbisogno triennale della Giunta

La Giunta regionale ha approvato il piano triennale 2024/2026 relativo al fabbisogno del proprio organico. Contestualmente sono stati definiti anche gli organici, per lo stesso periodo, del personale professionista del Corpo valdostano dei vigili del fuoco e del Corpo Forestale della Valle d'Aosta. Complessivamente si tratta di 146 assunzioni previo concorso nel 2024 (93 in Regione, 25 per i vigili del fuoco e 28 per la Forestale), di 77 assunzioni nel 2025 (57, 7, 13) e di 79 assunzioni nel 2026 (61, 11, 7).



