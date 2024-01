Botte alla compagna, 35enne arrestato

La polizia ha arrestato un valdostano di 35 anni per maltrattamenti e lesioni ai danni della compagna. Gli agenti sono stati chiamati dai vicini di casa che hanno sentito le urla della donna.

I fatti sono avvenuti nella notte tra il 10 e l'11 gennaio scorsi. Quando la polizia è arrivata sul posto, intorno all'una, ha trovato la donna, anche lei di 35 anni, in lacrime. Il compagno era ancora visibilmente alterato. Lei ha poi dichiarato ai poliziotti che non era la prima volta che l'uomo la maltrattava. E' quindi scattato l'arresto. La procura di Aosta ha chiesto al gip la custodia cautelare in carcere.



