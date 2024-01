Fontina 'fake' negli Usa, "impossibile registrare marchio"

"In mancanza di accordi specifici con gli Stati Uniti a tutela delle Dop europee, non è al momento possibile registrare in via esclusiva il termine 'Fontina'. Sarà mia cura sollecitare dal punto di vista politico, nei vari tavoli, la realizzazione di accordi bilaterali a tutela del nostro formaggio sul territorio americano". Lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura, Marco Carrel, rispondendo ad un'interrogazione della Lega Vda.

"I regolamenti e le leggi italiane e dell'Unione europea - ha spiegato - non sono applicabili nel territorio americano, perché non esistono accordi bilaterali per il riconoscimento e la tutela delle Dop europee. Negli Stati Uniti è possibile chiedere la registrazione di una Dop esclusivamente come marchio grafico, a condizione che il medesimo sia conforme alla normativa locale sui marchi. Nel database dello United States Patent and Trademark Office (Ufficio brevetti e marchi commerciali) è presente la registrazione del marchio Fontina Dop prodotta in Valle d'Aosta, richiesta nel Consorzio dal 2007 e regolarmente rinnovata sino ad oggi. Tuttavia sono presenti altre registrazioni depositate di altri marchi che includono la parola "fontina" ("Belgiosioso Fontina", "Flatbread Fontina", "Fontina Foods"), alcuni dei quali non fanno neanche riferimento a formaggi, ma ad altri alimenti. Le registrazioni di marchi per formaggi non proteggono l'utilizzo del termine 'Fontina', in quanto ritenuto generico e descrittivo e non è possibile rivendicare diritti esclusivi su di esso".

La replica di Andrea Manfrin (Lega Vda): "Fa rabbrividire che l'immagine del valore della nostra fontina sia lesa da prodotti che nulla hanno a che vedere con qualità ed eccellenza. Mi rendo conto che la priorità sia l'interlocuzione con il Ministero delle politiche agricole, che ci permetterà di mettere in atto una serie di azioni a tutela delle nostre produzioni, ma occorre anche una corretta informazione ai consumatori: spiegare che la fontina Dop prodotta in Valle d'Aosta è altra cosa rispetto alle imitazioni, è un'azione importante a tutela dei consumatori e, soprattutto, delle nostre eccellenze e del nostro territorio".





