Albergatori valdostani, ''bilancio di fine anno è positivo''

''Come primo bilancio di queste festività natalizie e del ponte dell'Immacolata non possiamo che essere soddisfatti. Siamo sui numeri dello scorso anno che erano ottimi''. Lo ha detto il presidente dell'Adava, Luigi Fosson, a margine della presentazione della prima 'smart room' firmata Amazon Alexa, che si è tenuta all'hotel Omama ad Aosta.

'Le prospettive per Carnevale e le settimane bianche - continua - sono buone, le prenotazioni continuano, abbiamo qualche buco qua e là, ma possiamo dire che nell'insieme stiamo andando bene e questo un po' in tutta la regione''. Aggiunge: ''Soprattutto il fondo Valle sta lavorando molto bene anche per i giorni di Sant'Orso. E poi, la neve è tornata, gli ambienti sono tutti imbiancati e belli da vedere e questo è importante per l'attrazione turistica invernale''. Per il presidente dell'Adava è ancora presto per capire se e quanto ha influito sull'andamento turistico la chiusura di tre mesi del Traforo del Monte Bianco: ''Dobbiamo aspettare che escano tutte le statistiche, per poter capire questo dato''. Per Fosson, infine, bisogna creare sinergia tra tutti gli attori che fanno ospitalità e si auspica di poter ''associare anche i proprietari di appartamenti che stanno operando nel settore degli affitti brevi e questo non per lucrare, ma per creare sinergie. Da quando è entrata in vigore la legge regionale sono stati rilasciati circa 2.800 codici identificativi. Il nostro è un obiettivo comune: soddisfare il nostro ospite lavorando tutti insieme''.



