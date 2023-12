Previsto un Capodanno tra sole e nuvole in Valle d'Aosta

Il 2024 inizierà probabilmente "senza precipitazioni" in Valle d'Aosta. Per Capodanno infatti l'ufficio meteorologico regionale prevede "una giornata di sole con qualche annuvolamento" e "temperature di poco sopra alle medie" del periodo, "in rialzo nelle valli e in calo in montagna".

Il primo gennaio gli amanti dello sci e delle attività all'aria aperta potranno godere anche di qualche fiocco di neve fresca caduto domenica 31 dicembre, quando sono attese "deboli precipitazioni nel pomeriggio, più intense nel settore nord-occidentale, nevose oltre 1.000-1.200 metri, schiarite in serata".

Nuove precipitazioni sono previste martedì 2 gennaio, "più intense nel settore nord-occidentale, neve a 1.000-1.200 metri, mercoledì nuvolosità irregolare con deboli nevicate sui confini, giovedì abbastanza soleggiato".



