Brignone seconda in gigante a Lienz, vince Shiffrin

Ancora podio, il 62/o in carriera, per l'azzurra Federica Brignone, seconda in 2.06.36 nel gigante di Lienz dopo una splendida seconda manche. Ha vinto invece ancora una volta - successo n.92 nel suo incredibile palmares - l'americana MIkaela Shiffrin in 2.05.98. Terza la svedese Sara Hector in 2.06.43.

Poi per l'Italia ancora una buona prova in questa disciplina per Sofia Goggia, ottima 8/a in 2.07.38. In classifica anche Roberta Melesi 17/a in 2.08.32 , Elisa Platino ed Asja Zenere ex aequo 25/e in 2.08.99. Domani tocca allo slalom speciale, ultima gara del 2023.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA