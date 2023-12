Una sede più ampia per il Centro traumatologico di Cervinia

Grazie a un accordo dell'ottobre scorso tra l'azienda Usl della Valle d'Aosta e la Cervino spa il centro traumatologico di Cervinia ha una nuova sede. Si trova negli spazi di proprietà della società che gestisce il comprensorio, sopra la biglietteria, a ridosso delle piste da sci. "Molto ampia e completamente ristrutturata, garantisce maggior efficacia e efficienza nel rispondere a un bacino di utenza che, nell'ultima stagione invernale, conclusasi il 7 maggio 2023, ha registrato quasi 11 milioni di passaggi e circa un milione di presenze", fa sapere l'Usl.

"La collaborazione con la società Cervino si è concretizzata al meglio e ci ha permesso di realizzare in tempi record la nuova sede", dice il direttore amministrativo dell'azienda Usl, Marco Ottonello, che ha partecipato alla presentazione con il direttore sanitario, Guido Giardini, e Luca Montagnani, direttore del dipartimento Emergenza, rianimazione, anestesia dell'azienda e direttore sanitario dei Centri traumatologici valdostani. "Sono molto soddisfatto per aver realizzato un centro medicale degno della nostra stazione" sottolinea Federico Maquignaz, presidente della Cervino Spa, ringraziando per il loro lavoro di soccorso agli sciatori, i pisteurs secouristes, il Soccorso alpino valdostano, il Soccorso alpino della guardia di finanza di Cervinia, i volontari 118 Anpas di Valtournenche.

"L'inaugurazione del Centro traumatologico di Cervinia - sottolinea l'assessore alla Sanità, Carlo Marzi - è contemporaneamente il frutto di una regia complessiva, ma al contempo rende evidente una grande collaborazione tra l'assessorato, l'azienda Usl, il Comune e la Cervino spa".





