Nuovo Palaghiaccio, via libera del Consiglio comunale di Aosta

Via libera del Consiglio comunale di Aosta alla proposta di collaborazione pubblico-privato (leasing in costruendo) per realizzare un nuovo palaghiaccio in corso Lanceri per la pratica di pattinaggio, hockey su ghiaccio e wheel curling. Sorgerà dove oggi si trova il parcheggio a Nord dell'attuale struttura, considerata obsoleta, che sarà demolita per far spazio a un'area dedicata ai posti auto. La minoranza (Lega, Forza Italia, la Renassaince valdôtaine) non ha partecipato al voto. Si sono espressi a favore 15 dei 17 consiglieri di maggioranza in aula, mentre si sono astenuti Diego Foti e Luciano Boccazzi, rappresentanti di Area democratica nel gruppo Pcp.

L'opera è stata dichiarata di pubblico interesse e ora l'amministrazione comunale dovrà bandire una gara alla quale parteciperà anche il promotore, il raggruppamento temporaneo di imprese composto da un costruttore, Techne spa di Villa di Serio (Bergamo), l'attuale gestore, Art on ice Aosta scarl, e Iccrea Bancaimpresa spa di Roma. Il palaghiaccio - ha spiegato Marco Framarin, dirigente comunale responsabile unico del procedimento - sarà interamente progettato, finanziato, realizzato e gestito con capitali privati.

La cifra verrà integralmente rimborsata dal Comune a partire dal 2026 con un canone annuo di 871 mila euro, oltre alla rata di riscatto finale di 1,49 milioni (Iva esclusa). Inoltre vi è una maxirata iniziale da 6,6 milioni di euro, da finanziare con un mutuo di Cassa depositi e prestiti e che peserà per 525 mila euro l'anno. "L'impegno è di 22 milioni in vent'anni", ha detto l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto. La durata dei lavori - ha detto Framarin -varia dai 12 ai 18 mesi, rispetto ai quasi nove anni di media che richiederebbe una procedura tradizionale: la previsione è che la struttura possa essere pronta per la seconda parte del 2025. La capienza prevista è di 1.099 posti, 282 in meno di quella attuale, "ma guadagniamo in sicurezza, visibilità, dotazione di parcheggi".



