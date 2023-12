Aosta, il bilancio previsionale 2024 pareggia a 85 milioni

Il bilancio di previsione per l'anno 2024 del Comune di Aosta pareggia sulla cifra di 85 milioni 774 mila euro, al netto della quota dei rimborsi di prestito e delle partite di giro. Lo ha riferito la vicesindaca con delega alle Finanze, Josette Borre, alla quarta commissione consiliare permanente 'Affari istituzionali'. L'obiettivo è approvarlo in Consiglio entro la fine dell'anno "per evitare l'esercizio provvisorio e consentire di spendere nel modo pià opportuno e puntuale dal primo giorno dell'anno tutti i capitoli di spesa".

Il documento è stato approvato in commissione con quattro voti a favore e due contrari, Paolo Laurencet (Forza Italia) e Sylvie Spirli (Lega).

Riguardo alle entrate, tra le voci più rilevanti figurano quelle derivanti dalla fiscalità - Imu (12 milioni), Irpef (2,8), Tari (6,6), imposta di soggiorno (280 mila) - e dalla legge regionale 48 del 1995 (15 milioni). "Le spese correnti per il 2023 incidono per il 70%, per il 2024 sono in crescita" e, ha spiegato Borre, "l'indice di rigidità delle nostre spese correnti è del 23%, quasi 14 milioni di euro, per il costo del personale e il rimborso dei mutui". Di "grande rilievo in termini di valore è la parte dei finanziamenti in termini di Pnrr", dal Pinqua (14 milioni) al collegamento in via vittime du Col du Mont (5) al parco urbano (1,5) e alle autorimesse (2,8) del quartiere Dora.

"Le spese per l'assunzione del personale sono state sostanzialmente mantenute: il problema - ha detto Borre - per il 2023 era che avevamo i finanziamenti ma non riuscivamo a reperire le risorse umane per il nostro ente. Metteremo in campo tutte le tecniche possibili, a partire dalle convenzioni, per reperirle". Sul fronte delle manifestazioni turistiche "cerchiamo di dare risorse per la prima parte dell'anno, dopo che nel 2023 abbiamo raggiunto un milione di euro per le manifestazioni culturali, turistiche e sportive".



