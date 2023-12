Truffa del finto medico, rubati gioielli per 10 mila euro

''Sua figlia è all'ospedale in fin di vita e per poterla salvare ha necessità di cure molto costose che deve sostenere lei''. Arriva anche in Valle d'Aosta la nuova truffa telefonica che vede coinvolte le persone più fragili. Nei giorni scorsi, a finire nella rete dei truffatori è stata un'anziana di 84 anni di Morgex, alla quale in questo modo sono stati sottratti oro e gioielli per un valore di circa 10 mila euro.

La donna, che ha poi denunciato tutto ai carabinieri, ha raccontato di aver ricevuto una telefonata da un uomo che si è spacciato per un medico e le ha detto di uscire di casa e di consegnare subito tutto l'oro che aveva alla sua collaboratrice per poter così salvare la vita alla figlia ricoverata in ospedale in gravi condizioni. L'anziana, presa dal panico e sempre al telefono con il truffatore, ha preso tutti i gioielli che aveva in casa e li ha consegnati a una donna che l'aspettava fuori. Una volta rientrata ha chiamato la figlia, per sapere come stava e solo a quel punto si è resa conto di essere stata raggirata. L'anziana ha così sporto denuncia. Le indagini proseguono a tutto campo per risalire agli autori.



