Aosta, 650.000 euro per manutenzione di strade e ponti

La giunta comunale di Aosta ha approvato la progettazione definitiva/esecutiva dei lavori anche strutturali di manutenzione di strade e ponti per l'anno 2023.

L'importo delle opere ammonta a poco più di 650 mila euro.

Il progetto - si legge in una nota - "è il frutto di un prolungato confronto avviato con Rfi per individuare le migliori modalità di intervento sulle strutture che interessano la linea ferroviaria, con particolare riguardo alla passerella pedonale sulla linea Aosta-Torino che collega via Viseran con via Valli Valdostane, ma il dialogo ha interessato anche il ponte cavalca-ferrovia di via Piccolo San Bernardo in prossimità della rotatoria tra corso Battaglione Aosta, via Chambéry, via Piccolo San Bernardo e viale Conte Crotti e il cavalca-ferrovia parallelo a via Valli Valdostane che permette alla linea ferroviaria Aosta-Torino di attraversale la ex ss 26". I siti oggetto di lavori sono 14, tra cui la copertura dell'area mercatale in fondo a via Volontari del sangue, il ponte sul Buthier in via Lavoratori Vittime del Col du Mont e quello situato lungo strada Saumont in prossimità del parco, il vecchio e il nuovo ponte sul Buthier nella zona di piazza Arco d'Augusto e il sottopasso di via delle Regioni.

"Si tratta di interventi importanti per la sicurezza dei nostri manufatti stradali - commenta l'assessore ai Lavori pubblici, Corrado Cometto - che si pongono anche l'obiettivo di coniugare la corretta manutenzione con il miglioramento estetico delle strutture. Nessuna delle opere oggetto delle manutenzioni presenta situazioni di pericolo potenziale per l'incolumità pubblica".



