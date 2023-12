Un nuovo medico di famiglia al Consultorio di Nus

Da lunedì 18 dicembre un nuovo medico di assistenza primaria, il dottor Stefano Vigo, prenderà servizio nel Distretto numero 2 di Aosta, Ambito 2, presso il Consultorio familiare di Nus, con un massimale di 1.000 assistiti. Da gennaio il dottor Vigo sarà in servizio due giorni a settimana anche presso l'ambulatorio di Saint-Marcel.

"Le criticità che riguardano le carenze nazionali di personale sanitario sono ben note, e a maggior ragione questa apertura è un importante tassello che mostra il nostro impegno nel garantire non solo un medico di famiglia a ogni valdostano, ma anche la presenza dei loro ambulatori nel modo più capillare possibile" sottolinea il direttore generale dell'Usl, Massimo Uberti.

"Sono molto contento e soddisfatto - dice Camillo Rosset, sindaco di Nus - che arrivi un medico nel paese e ringrazio l'organizzazione dell'Azienda sanitaria per questo risultato.

L'ho già conosciuto, è un giovane medico, e mi ha fatto un'ottima impressione. Mi auguro che l'obiettivo sia riuscire a creare uno studio associato di medici nella nostra zona di centro valle perché è indiscutibile che sia un valore aggiunto per le comunità di questo territorio".



